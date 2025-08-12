Trânsito

Lentidão persistente
Notícia

Por que congestionamento na RS-118 continua, mesmo após trechos em obra terem sido liberados 

Outro serviço realizado a poucos metros do ponto recém liberado bloqueia uma faixa em cada sentido; conclusão deve ocorrer no próximo mês 

Guilherme Milman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS