Por que congestionamento na RS-118 continua, mesmo após trechos em obra terem sido liberados 

Mesmo com a liberação de um trecho que estava bloqueado há dois anos, motoristas da região metropolitana ainda precisam lidar com congestionamentos na RS-118. O motivo é uma outra obra realizada próximo ao ponto onde está sendo realizado um viaduto. A conclusão, nesse caso, deve ocorrer no próximo mês;

Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) a obra de drenagem realizada embaixo do viaduto da Freeway, a poucos metros do trecho recém liberado, já passou pela etapa mais demorada e deve ser concluída em setembro. Os trabalhos começaram em outubro do ano passado.

Em nota, o departamento explicou que durante a enchente, foi identificada uma falha de drenagem nesse ponto. Com isso, foi necessário fazer uma troca na tubulação. Ainda conforme a nota, o serviço serve para evitar alagamentos na rodovia durante chuvas volumosas.

O trabalho faz com que uma faixa seja bloqueada em cada sentido, resultando em congestionamentos durante os horários de pico, principalmente entre Alvorada e Gravataí.

Embora as duas estejam relacionadas, a intervenção é distinta da obra do viaduto que está em construção ao lado, no cruzamento com a Avenida Centenário. Esta iniciou em 2022 e deve ser entregue até o final do ano, já tendo sofrido três adiamentos.

Na segunda-feira (12), um trecho da RS-118 no sentido Viamão–Gravataí, que estava bloqueado desde 2023, foi liberado após dois anos. O sentido contrário já havia sido desbloqueado em abril.