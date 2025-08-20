Ponte da Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, é parcialmente liberada para veículos 

Estrutura estava interditada desde maio de 2024. Thaina Martins / Grupo RBS

Interditada desde maio de 2024 em razão de danos na estrutura, ocasionados pela cheia da Lagoa dos Patos, a ponte Wilson Mattos Branco, que liga a Ilha dos Marinheiros à cidade de Rio Grande, foi parcialmente liberada para o tráfego de veículos. A confirmação foi feita para a reportagem de GZH pelo secretário de Relações Institucionais, Cláudio Costa.

Desde a interdição, os moradores utilizavam uma balsa para realizar a travessia. A decisão de liberar a ponte ocorre em função do encerramento do contrato com a empresa responsável pela operação do serviço, previsto para a próxima quinta-feira (21), e também após a conclusão dos testes de carga realizados na estrutura.

— Temos um acordo com a empresa para que, caso a balsa apresente algum problema, a ponte possa ser liberada. Hoje, temos segurança de que a estrutura está estabilizada em razão dos serviços realizados, como concretagem nos pilares e ensaios de peso para até 30 toneladas —, afirmou o secretário.

Atualmente, a intervenção na ponte está na fase de colocação de pedras em todos os pilares para reforçar a estrutura. Costa explica que esse trabalho foi solicitado em reuniões com a comissão de acompanhamento da Ilha dos Marinheiros formada por moradores locais.

Ainda, segundo o secretário, as medições milimétricas realizadas quinzenalmente demonstram que, desde janeiro, após os serviços de concretagem, não há mais sinais de movimentação na estrutura. A ponte, que antes apresentava deslocamento de até 12 milímetros por dia, agora, está estabilizada.

Ponte tem liberação prevista para 2026

O Governo Federal repassou em agosto de 2024 o valor de R$ 4,9 milhões à Prefeitura de Rio Grande para a recuperação da ponte. De acordo com o Executivo, essa é apenas a primeira fase do projeto, voltada à estabilização.

A segunda etapa, já autorizada pela Defesa Civil Nacional, prevê a reconstrução completa da ponte, incluindo a construção de quatro novos pilares, instalação de vigas e o reerguimento do tabuleiro, parte onde circulam os veículos, ao nível original.

