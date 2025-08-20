Trânsito

Ponte da Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, é parcialmente liberada para veículos 

Decisão leva em consideração o encerramento do contrato do serviço de balsa, previsto para quinta-feira (21); Executivo garante que todos os testes de estabilização foram realizados

Joanna Manhago

Laura Cosme

