Pedestre morre atropelado por motocicleta na BR-386, em Estrela

Um homem de 33 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta por volta das 20h40min desta quarta-feira (6) no km 359 da BR-386, em Estrela, no Vale do Taquari. A vítima, natural de Sapucaia do Sul, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma moto Honda/CG 160, com placas de Fazenda Vilanova. O condutor, um homem de 24 anos, natural de Teutônia, teve ferimentos e foi levado ao hospital.
A pista ficou parcialmente bloqueada no sentido capital-interior, mas o trânsito seguiu fluindo. Agentes da PRF permanecem no local orientando o tráfego e realizando o levantamento pericial.