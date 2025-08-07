Pedestre morre atropelado por motocicleta na BR-386, em Estrela

O motorista da motocicleta ficou ferido após atropelar e matar pedestre Polícia Rodoviária Federal (PRF) / Divulgação

Um homem de 33 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta por volta das 20h40min desta quarta-feira (6) no km 359 da BR-386, em Estrela, no Vale do Taquari. A vítima, natural de Sapucaia do Sul, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma moto Honda/CG 160, com placas de Fazenda Vilanova. O condutor, um homem de 24 anos, natural de Teutônia, teve ferimentos e foi levado ao hospital.