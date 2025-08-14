Pedestre morre atropelado na RS-118, em Viamão

Acidente aconteceu por volta das 6h45min desta quinta-feira, perto do bairro Tarumã. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Um pedestre morreu após ser atropelado na manhã desta quinta-feira (14) na RS-118, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. O acidente aconteceu por volta das 6h45min, perto do bairro Tarumã.

Segundo o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, a vítima foi atingida por um Citroën C3. Ainda não se sabe por que o pedestre estava na pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender a ocorrência, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele ainda não foi identificado. O motorista também ficou ferido, foi socorrido e recebeu atendimento médico.

Leia Mais Vídeo mostra momento de acidente que matou três militares na BR-116, em São Leopoldo