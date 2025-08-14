Pedestre morre atropelado na RS-118, em Viamão

Um pedestre morreu após ser atropelado na manhã desta quinta-feira (14) na RS-118, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. O acidente aconteceu por volta das 6h45min, perto do bairro Tarumã.
Segundo o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, a vítima foi atingida por um Citroën C3. Ainda não se sabe por que o pedestre estava na pista.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender a ocorrência, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele ainda não foi identificado. O motorista também ficou ferido, foi socorrido e recebeu atendimento médico.
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Até as 8h, o trânsito no trecho seguia lento devido ao ocorrido.