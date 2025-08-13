Passageiro morre em acidente entre dois caminhões em Sapucaia do Sul

Um homem morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na BR-116, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, na madrugada desta quarta-feira (13). A ocorrência foi próximo ao zoológico, no sentido Capital-Interior, por volta das 4h.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um dos veículos teria dormido ao volante e perdido o controle, colidindo na traseira de um caminhão de combustível que estava parado às margens da rodovia.

A vítima estava no banco do carona do caminhão que bateu. Ela foi identificada como Erick dos Santos Dias, 30 anos.

Conforme informações iniciais, o veículo era de uma lavanderia hospitalar de São Leopoldo e seguia da Capital em direção ao município do Vale do Sinos.

Segundo acidente na BR-116

Três jovens morreram e dois ficaram feridos em um acidente em outro trecho da BR-116, em São Leopoldo, pouco antes do viaduto da Avenida João Corrêa. As vítimas são militares com idades entre 18 e 19 anos.