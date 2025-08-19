Trânsito

Presença nas rodovias
Notícia

"Pardal, radar móvel e portátil": onde estão os controladores de velocidade no RS

Dispositivos variam em formato, funcionamento e forma de operação, mas têm um objetivo em comum: coibir o excesso de velocidade

Leonardo Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS