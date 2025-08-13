Trânsito

Luto
Notícia

Parceiros de carona e moradores de Campo Bom: quem eram os soldados do Exército mortos em acidente na BR-116

Além das vítimas fatais, batida de carro em São Leopoldo deixou outros dois feridos. Jovens estavam a caminho do 18° Batalhão de Infantaria Motorizado de Sapucaia do Sul

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

Beatriz Coan

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS