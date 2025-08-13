Parceiros de carona e moradores de Campo Bom: quem eram os soldados do Exército mortos em acidente na BR-116

Vitor Golffeto, Davi Adrian da Silva e Eduardo Hoffmeister morreram no acidente. Redes Sociais / Reprodução

Os três jovens militares que morreram em um acidente de carro nesta quarta-feira (13) na BR-116, em São Leopoldo, dividiam carona diariamente entre Campo Bom, cidade onde viviam, e o 18° Batalhão de Infantaria Motorizado de Sapucaia do Sul. Junto deles, estavam outros dois soldados, que ficaram feridos na ocorrência.

O veículo era de uma das vítimas, Eduardo Hoffmeister, 19 anos, que estaria ao volante no momento do acidente. A gasolina era rachada igualmente entre todos com um valor pago pelo Exército para bancar o transporte.

Larissa Kunze, namorada de Eduardo, diz que, além de servir ao Exército, o jovem era empreendedor.

— Era uma pessoa incrível, de muita luz, amado por todos. Um guri muito para frente, que pensava demais no seu futuro, nas suas conquistas e em viver a vida sem se preocupar. Gostava muito de investir, vendendo roupas. Amava gravar conteúdo para postar e atrair o público. Sempre muito sorridente. Para ele, nunca era tempo ruim — diz Larissa.

Outra paixão de Eduardo era o Internacional, clube no qual tinha estampado em sua pele com uma tatuagem. Nas redes sociais, a empresa Hofftur Viagens também prestou homenagem ao jovem, que era filho de um dos sócios da companhia, Andre Ricardo Hoffmeister.

O velório de Eduardo está previsto para as 23h desta quarta-feira, com encerramento às 14h de quinta-feira (14). O sepultamento será no Cemitério Evangélico de Campo Bom.

"Um exemplo"

Outra vítima é Davi Adrian da Silva, 18 anos, filho da vereadora suplente de Campo Bom Ana Machado. Mais jovem do grupo, entrou no Exército há cinco meses. Porém, segundo a irmã, Queila, essa nunca foi uma vontade dele.

— Ele não queria servir ao Exército, mas era jovem, saudável. Claro que iam querer ele. A mãe fez de tudo para tirar ele de lá. Falou com deputado e delegado para ver se conseguia liberar ele, mas ninguém conseguiu — disse Queila à reportagem de Zero Hora.

O jovem militar ainda morava com a mãe. No tempo livre, era barbeiro. Os cortes eram feitos na própria casa da família.

— No tempo que ele ficava em casa, cortava cabelo. Aos finais de semana, saia com os amigos, ia a festas. Era um guri tranquilo, um exemplo. Não tinha o que falar dele. Agora, a casa está cheia de amigos dele. O enterro vai lotar de gente — completa a irmã do garoto.

O sepultamento de Davi está marcado para as 16h de quinta no Cemitério Municipal de Campo Bom.

Procurada, a família de Vitor Golfetto, 19 anos, terceira vítima do acidente, não se pronunciou. Segundo o g1, o jovem será velado na quinta-feira a partir das 6h, com encerramento às 15h do mesmo dia e sepultamento no Cemitério Municipal.

Além das vítimas fatais, outros dois jovens ficaram feridos no acidente: Jailson dos Santos Gomes, 20 anos, e Leopoldo dos Santos Staudt, 19. Eles foram encontrados fora do automóvel, socorridos e encaminhados ao Hospital Centenário pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caso

O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro, um Chevrolet Classic, estava em alta velocidade e colidiu contra a mureta central da BR-116, no sentido Interior-Capital, nas proximidades da Avenida João Corrêa, por volta das 3h45min.

O trabalho dos peritos começou por volta das 6h50min e ainda não foi concluído.

Além das vítimas fatais, os dois feridos tiveram múltiplas fraturas, mas estão estáveis. Por volta das 10h, foram encaminhados ao bloco cirúrgico do Centenário.

Os ocupantes, todos moradores de Campo Bom, estavam a caminho do 18° Batalhão de Infantaria de Sapucaia do Sul, onde prestavam serviço militar. O Exército confirmou a informação em nota, manifestou pesar pelo ocorrido e informou que presta auxílio às famílias dos soldados.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Nota do Exército

"O Comando do 18° Batalhão de Infantaria Motorizado informa, com imenso pesar, que cinco militares do Batalhão sofreram um acidente de automóvel, por volta das 4h, desta quarta-feira, na rodovia BR-116, em São Leopoldo. O veículo colidiu contra a mureta de proteção da rodovia, e três militares vieram a óbito: Soldados Eduardo Hoffmesiter, Davi Adrian da Silva e Vitor Golfetto.

Os outros dois militares, Soldados Leopoldo dos Santos Staudt e Jailson dos Santos, sofreram ferimentos e foram evacuados para o Pronto Socorro do Hospital Centenário, em São Leopoldo.