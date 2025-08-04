Oito pessoas morrem em acidente com três veículos em Guaxupé (MG)

Oito pessoas morreram em um acidente envolvendo três veículos na BR-491, em Guaxupé, no sul de Minas Gerais, na noite de domingo (3). As informações são do G1.

Conforme o boletim de ocorrência, a colisão, registrada por volta das 22h30min, envolveu um Palio Weekend, com dois ocupantes, um Vectra com cinco e uma motocicleta Honda, com duas pessoas.

Conforme relatos colhidos pelo Corpo de Bombeiros, o Vectra seguia no sentido de Guaxupé quando colidiu com a motocicleta, que vinha no sentido contrário.

O carro, então, perdeu o controle e atingiu o terceiro veículo. Segundo informações do jornal O Globo, todas as vítimas são de Muzambinho.

Leia Mais Colisão provoca congestionamento de cerca de cinco quilômetros na RS-118, em Gravataí

As vítimas

Ainda segundo o g1, o Corpo de Bombeiros informou que os dois ocupantes da motocicleta, bem como os ocupantes do Palio morreram. Do Vectra, apenas uma pessoa sobreviveu, totalizando oito mortes.

Vectra

Geovâni Aparecido de Lima (condutor do Vectra);

Andressa Mara Conceição Lima (passageira);

Joaquim Conceição Lima (passageiro);

Marina Alves Conceição Carola –passageira.

Motocicleta Honda:

Guilherme Neves Barbosa (condutor);

Itauane Roberta Riboli (passageira).

Fiat Palio Weekend:

Wagner Pereira de Souza (condutor);

Silvano dos Santos Rodrigues (passageiro).

Leia Mais Micro-ônibus escolar perde freio e invade residência em Getúlio Vargas

Van atingiu pessoas que prestavam socorro