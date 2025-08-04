Oito pessoas morrem em acidente com três veículos em Guaxupé (MG)

Oito pessoas morreram em um acidente envolvendo três veículos na BR-491, em Guaxupé, no sul de Minas Gerais, na noite de domingo (3). As informações são do G1.
Conforme o boletim de ocorrência, a colisão, registrada por volta das 22h30min, envolveu um Palio Weekend, com dois ocupantes, um Vectra com cinco e uma motocicleta Honda, com duas pessoas.
Conforme relatos colhidos pelo Corpo de Bombeiros, o Vectra seguia no sentido de Guaxupé quando colidiu com a motocicleta, que vinha no sentido contrário.
O carro, então, perdeu o controle e atingiu o terceiro veículo. Segundo informações do jornal O Globo, todas as vítimas são de Muzambinho.
As vítimas
Ainda segundo o g1, o Corpo de Bombeiros informou que os dois ocupantes da motocicleta, bem como os ocupantes do Palio morreram. Do Vectra, apenas uma pessoa sobreviveu, totalizando oito mortes.
Vectra
- Geovâni Aparecido de Lima (condutor do Vectra);
- Andressa Mara Conceição Lima (passageira);
- Joaquim Conceição Lima (passageiro);
Marina Alves Conceição Carola –passageira.
Motocicleta Honda:
- Guilherme Neves Barbosa (condutor);
- Itauane Roberta Riboli (passageira).
Fiat Palio Weekend:
- Wagner Pereira de Souza (condutor);
Silvano dos Santos Rodrigues (passageiro).
Van atingiu pessoas que prestavam socorro
Durante o atendimento da ocorrência, segundo os bombeiros, uma van que trafegava pela via colidiu com o Vectra e atingiu duas pessoas que prestavam socorro às vítimas do acidente. Duas pessoas ficaram feridas.