Motorista suspeito de atropelar e matar jovem de 18 anos em Rio Grande se apresenta à Polícia Civil

O fato ocorreu na noite da última terça-feira (19), enquanto o adolescente transitava de bicicleta pela via.

Correção: o motorista se apresentou nesta quinta-feira (21) e não na última quarta (20) como ficou publicado entre 12h32min e 14h41min . O texto já foi corrigido.

O motorista suspeito de atropelar e matar um jovem de 18 anos em Rio Grande, no sul do Estado, se apresentou à Polícia Civil, nesta quinta-feira (21). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com o delegado Lucas Lima, o motorista não foi preso por não ter sido encontrado em flagrante. O veículo já havia sido apreendido.

— A Polícia Civil investigou o fato, chegou a autoria dele. Possivelmente, o veículo estava acima da velocidade permitida, mas ainda estamos investigando essa informação. O homem será ouvido e apurado as demais circunstâncias — afirma o titular da DHPP de Rio Grande.

Ainda, conforme Lima, o caso está sendo tratado como homicídio culposo.

O nome do motorista não foi divulgado pela polícia.

Relembre o caso

Um jovem de 18 anos morreu após ser atropelado por um carro na Avenida Argentina, no bairro Lagoa. A vítima foi identificada como Lucas da Costa Vieira.

O fato ocorreu por volta das 19h da última terça-feira (19), enquanto Lucas andava de bicicleta pela via, junto com um cachorro. Neste momento, ele foi atingido por um carro do modelo Fiat Uno. O jovem e o cachorro morreram no local.



