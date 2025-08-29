Motorista morto em acidente na BR-472 era policial penal do Estado

Rodrigo Vieira Rocha morreu após colisão entre carro e caminhão na BR-472, em São Borja. Polícia Civil / Divulgação

Foi identificado como Rodrigo Vieira Rocha, 38 anos, o motorista de um Palio que morreu em acidente na noite de quinta-feira (28), na BR-472, em São Borja, na Fronteira Oeste. Ele era servidor da Polícia Penal do Rio Grande do Sul e estava sozinho no veículo que invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão na altura do km 413, por volta das 20h30min.

De acordo com a corporação, Rocha havia ingressado na instituição em maio deste ano, egresso da Escola de Serviços Penitenciários, onde se formou no dia 20 deste mês. Conforme o Sindicato da Polícia Penal, ele havia feito apenas dois plantões.

Rocha estava trabalhando na Penitenciária Estadual de Erechim, no norte do Estado. Ele era natural da Paraíba, mas residia há um bom tempo em Uruguaiana, onde foi agente de saúde e funcionário da Guarda Municipal. Era para Uruguaiana que ele viajava quando ocorreu o acidente.

A delegacia de São Borja, responsável pela investigação, apura as circunstâncias do acidente e uma das hipóteses é de que o condutor do carro tenha dormido ao volante. Foi realizada a perícia no local e o laudo vai auxiliar a esclarecer o ocorrido. O motorista do caminhão não se feriu.

A Polícia Penal lamentou a morte nos stories do perfil oficial do Instagram. "Nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas nesse momento de profunda dor e luto", diz o texto.

Polícia Penal do RS publicou nota lamentando a morte do profissional. Instagram/@policiapenal_rs / Reprodução

O sindicato também se manifestou e informou que Rocha fez parte da Comissão dos Aprovados, tendo batalhado para que ocorressem as nomeações de quem havia passado no concurso. Ele deixa a esposa e um filho.

Ainda não há informações sobre os serviços fúnebres.