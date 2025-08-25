Motociclista morre em acidente com caminhão na BR-116, em São Leopoldo

Um acidente por volta das 9h20min desta segunda-feira (25) matou um motociclista na BR-116, em São Leopoldo. A colisão, que envolveu um caminhão, aconteceu no trecho entre as pontes do Rio dos Sinos e o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Interior-Capital da rodovia.
De acordo com a PRF, o motociclista morto era um homem 37 anos. Ele colidiu na traseira do caminhão, que estava parado sobre a rodovia porque estaria estragado.
Até por volta das 11h30min, o trecho da BR-116 seguia com uma faixa isolada à espera da perícia.
Por conta do bloqueio, por volta das 12h20min, a rodovia registrava cerca de dois quilômetros lentidão entre o viaduto da Scharlau e a ponte.
O nome da vítima não foi divulgado e as causas da colisão também ainda não são conhecidas.