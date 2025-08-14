Luzes piscando e postes apagados atrapalham motoristas na BR-448; CCR ViaSul promete reparos até o começo de setembro

Postes apagados nas imediações de Canoas. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Motoristas que trafegam pela BR-448, a Rodovia do Parque, em horários noturnos, têm percebido problemas na rede de iluminação da estrada nas últimas semanas.

Os relatos são, principalmente, de quem circula pelo trecho de Canoas, próximo da BR-386. Nesta quinta-feira (14), ao menos 25 postes apresentavam falhas.

Há alguns que aparentam estar em curto circuito, com a luz piscando de forma ininterrupta, e outros completamente desligados, deixando a rodovia às escuras e iluminada apenas pelos faróis dos veículos.

O que diz a concessionária

Segundo a CCR ViaSul, os defeitos são provocados por vendavais na região. A concessionária informou que já havia feito um trabalho de recuperação recente, mas que um episódio de vento mais forte na última segunda-feira (11) danificou a estrutura de novo.

A empresa afirma que esses pontos já estão monitorados. A CCR ViaSul estima normalizar tudo até o começo de setembro, se o tempo ajudar.

