Luzes piscando e postes apagados atrapalham motoristas na BR-448; CCR ViaSul promete reparos até o começo de setembro

Nesta quinta-feira (14), ao menos 25 postes apresentavam falha ou estavam desligados. Segundo concessionária, ventania provocou problemas

Ian Tâmbara

