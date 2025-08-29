Leite autoriza na segunda-feira o início das obras de reconstrução de ponte da RS-287 destruída na enchente de 2024

Ponte metálica do Exército é utilizada enquanto a ponte sobre o Arroio Grande não é reconstruída. Jefferson Botega / Agencia RBS

O governador Eduardo Leite vai assinar, em Santa Maria, na próxima segunda-feira (1º), a ordem de início para construção de duas pontes na RS-287, no km 226, sobre o Arroio Grande. O trecho ficou comprometido pelas enchentes do ano passado e opera com travessias provisórias desde então. A rodovia é a principal ligação entre o Centro e a Região Metropolitana do Rio Grande do Sul.

Desde a destruição causada pelas fortes chuvas em 2024, quando a estrutura original foi arrancada pela água, a travessia é feita por meio de pontes metálicas provisórias, instaladas pelo Exército Brasileiro. Este é o único ponto da estrada que ainda opera de forma emergencial.

O projeto das pontes foi elaborado pela concessionária Rota de Santa Maria e recebeu aval da Secretaria da Reconstrução Gaúcha ainda em abril deste ano, o que autorizava o começo das obras. No entanto, à época a Rota informou que dependia de liberações ambientais, remanejo de rede elétrica da RGE, desapropriações e mobilização de recursos, materiais e equipamentos. Adaptações foram feitas e um projeto complementar foi novamente enviado à pasta, além de ajustes contratuais junto à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs) para inclusão de novo investimento.

Como deve ser a nova passagem

Detalhes sobre as novas estruturas devem ser revelados somente na segunda-feira (1º), quando serão autorizados os trabalhos. No entanto, já se sabe de antemão que as obras contemplam a duplicação de um quilômetro de pista e a construção das duas pontes definitivas, ao lado das estruturas metálicas. O cronograma, ainda não divulgado, prevê que o tráfego não seja interrompido durante a execução.

Segundo a concessionária, os novos projetos incorporam características de resiliência climática: as estruturas serão mais elevadas, contarão com reforço em pedra e terão sistema de drenagem ampliado.

Outros anúncios

Trecho duplicado de Santa Cruz do Sul é um dos que será entregue ao tráfego. Rota de Santa Maria / Divulgação