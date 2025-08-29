Trânsito

Em Santa Maria
Notícia

Leite autoriza na segunda-feira o início das obras de reconstrução de ponte da RS-287 destruída na enchente de 2024

Também serão iniciados os trabalhos de uma travessia paralela sobre o Arroio Grande e de mais um quilômetro de duplicação no trecho, integrando o cronograma de aumento de capacidade da rodovia

Tayline Manganeli

Amanda Boeira

