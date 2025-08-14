Trânsito

Despedida
Notícia

Jovens mortos em acidente na BR-116 são velados em Campo Bom; enterros acontecem à tarde

Eduardo Hoffmeister, 19 anos, Davi Adrian da Silva, 18, e Vitor Golfetto, 19, morreram no local do acidente. Feridos passaram por cirurgias e seguem internados

Gustavo Foster

