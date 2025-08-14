Jovens mortos em acidente na BR-116 são velados em Campo Bom; enterros acontecem à tarde

Vitor Golffeto, Davi Adrian da Silva e Eduardo Hoffmeister morreram no acidente. Redes Sociais / Reprodução

Os três jovens soldados mortos nesta quarta-feira (13) em um acidente na BR-116, em São Leopoldo, estão sendo velados em Campo Bom, município a cerca de 50 km de Porto Alegre, nesta quinta-feira (15). Os sepultamentos dos recrutas estão marcados para a tarde, na mesma cidade.

Eduardo Hoffmeister, 19 anos, Davi Adrian da Silva, 18, e Vitor Golfetto, de 19, morreram no local do acidente. Todos eram moradores de Campo Bom e integravam o 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, sediado em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana.

Davi era filho da vereadora suplente Ana Machado, de Campo Bom. A Câmara Municipal publicou uma nota de pesar nas redes sociais. A cerimônia de despedida é realizada desde a noite de quarta, e o sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério Municipal.

Vitor também é velado no mesmo local, desde as 6h desta quinta-feira, com sepultamento previsto para as 15h, no Cemitério Municipal.

Eduardo começou a ser velado na noite de quarta-feira, com encerramento previsto para as 14h desta quinta, no Cemitério Evangélico de Campo Bom. A empresa de turismo da família dele também publicou uma homenagem: "Nos despedimos de uma parte de nós, nosso parceiro de viagens, sorrisos e de memórias que ficarão para sempre".

O tenente coronel Ivan Werberich, comandante do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, afirma que os três jovens queriam seguir como militares.

— Eram jovens maravilhosos. Pessoal ativo, com saúde, cumpridores de missão, realmente imbuídos com o espírito de pertencer a uma entidade tradicional. Falavam que queriam permanecer na carreira, ficar mais um tempo no serviço militar. É uma perda incomensurável para nós — diz Werberich.

Os feridos

Outros dois soldados, Leopoldo dos Santos Staudt e Jailson dos Santos Gomes, ambos de 19 anos, foram arremessados para fora do veículo. Eles sofreram múltiplas fraturas e foram levados ao Hospital Centenário, em São Leopoldo.

Nesta quinta-feira, a instituição informou que os dois passaram por cirurgia e, por volta de 21h, estavam estáveis em sala de recuperação. A partir de agora, serão monitorados para que a reação de cada um seja observada. A necessidade de novas intervenções será avaliada posteriormente.

O acidente

Os cinco militares do Exército estavam em um Chevrolet Classic, que colidiu contra uma mureta da BR-116 por volta das 4h de quarta-feira. O acidente ocorreu próximo a Avenida João Corrêa, em São Leopoldo, no sentido Interior-Capital.