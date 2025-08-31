Jovem morre após carro cair de ponte em Maratá

Automóvel estava submerso e foi retirado da água com o apoio de um trator. Corpo de Bombeiros Maratá / Divulgação

No fim da tarde de sábado (30), Bruno Fröhlich, 19 anos, morreu após o carro que dirigia cair de uma ponte em Maratá, no Vale do Caí. Segundo o Corpo de Bombeiros do município, o chamado ocorreu às 17h10min. Fröhlich estava sozinho no veículo.

Conforme os bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, o automóvel estava submerso. Com o apoio de um trator, o carro foi retirado da água. A remoção do corpo contou com o auxílio da equipe de saúde do município e de moradores, mas o jovem não resistiu.

A Brigada Militar isolou a área. As circunstâncias do acidente não foram informadas.