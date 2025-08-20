Jovem e cachorro morrem atropelados em Rio Grande; motorista fugiu do local

Acidente ocorreu na Avenida Argentina, no bairro Junção. Polícia Civil / Divulgação

Um jovem e um cachorro morreram em um acidente de trânsito na noite da última terça-feira (19) na Avenida Argentina, no bairro Junção, em Rio Grande.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima de 18 anos, estava pedalando com o seu cão, da raça pitbull, quando um carro atingiu ambos. O ciclista e o animal não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A vítima foi identificada como Lucas da Costa Vieira.

De acordo com a Polícia Civil, o condutor não prestou socorro e fugiu do local. O caso está sendo investigado, até o momento, como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante de omissão de socorro. Ainda não há informações sobre a identificação do veículo e do motorista.











