Homem morre em acidente de trânsito na BR-392, em Pelotas

Um homem morreu, na noite deste sábado (9), em um acidente de trânsito na BR-392, no sul do Estado. O caso foi registrado no km 86 da rodovia, em Pelotas, por volta das 21h, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A vítima, de 31 anos, conduzia um Ford Fiesta, emplacado em Morro Redondo. Ela era natural de Canguçu.

Informações preliminares da PRF indicam que o veículo saiu da pista e colidiu contra uma árvore.