Trânsito

Em Passa Sete
Notícia

Homem morre em acidente com três carros na RS-400, no Vale do Rio Pardo

Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico. Trecho teve bloqueio total

Júlia Ozorio

