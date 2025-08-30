Homem morre em acidente com três carros na RS-400, no Vale do Rio Pardo

Motorista do Gol morreu após carro colidir frontalmente com outro automóvel. Fabrício Ceolin / Arquivo Pessoal

Um homem de 69 anos morreu em um acidente envolvendo três carros na noite desta sexta-feira (29) na RS-400, no município de Passa Sete, no Vale do Rio Pardo.

Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao atendimento médico. Os nomes das vítimas não foram divulgados. O trecho chegou a ter bloqueio total.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente aconteceu por volta das 20h, no quilômetro 35 da rodovia.

A batida aconteceu após um Peugeot 207 realizar uma ultrapassagem e colidir frontalmente com um Volkswagen Gol, que se deslocava no sentido Passa Sete - Candelária. Outro veículo, um Chevrolet Corsa, que ia sentido Candelária - Passa Sete, também acabou se envolvendo na colisão. A morte foi do motorista do Gol.

Acidente envolveu um Corsa e um Peugeout 207. Fabrício Ceolin / Arquivo Pessoal

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros de Candelária foram acionados. Os bombeiros voluntários de Candelária e Sobradinho também auxiliaram na ocorrência.