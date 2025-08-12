Homem morre atropelado na RS-407, em Maquiné

Na madrugada desta terça-feira (12), um homem de 38 anos foi atropelado e morreu na RS-407, em Maquiné, no Litoral Norte. O acidente foi por volta das 4h, no km 2 da rodovia.

De acordo com informações iniciais do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista de um Fiat Siena, de 52 anos, seguia no sentido Maquiné/Xangri-lá fazendo entregas de jornais quando o pedestre cruzou a pista. O condutor afirmou aos policiais que não conseguiu evitar a batida.

O motorista acionou os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao chegarem, as equipes confirmaram que o pedestre havia morrido no local. O nome da vítima não foi divulgado.

