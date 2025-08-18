Homem morre atropelado na BR-472 em Três de Maio

Um homem de 63 anos morreu atropelado na noite de domingo (17) na BR-472, em Três de Maio, no noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta das 22h, no km 131 da rodovia, próximo ao município de Santo Cristo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo envolvido fugiu do local. A identidade da vítima não foi divulgada.

Posteriormente, já na madrugada de segunda-feira (18), a mulher que conduzia o carro se apresentou à Polícia Civil em Redentora. Em depoimento, a motorista afirmou que o homem caminhava em meio à estrada no momento da colisão.