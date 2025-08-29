Trânsito

Em Fazenda Vilanova
Notícia

Homem morre atropelado na BR-386, no Vale do Taquari

Ele atravessava a rodovia quando foi atingido por um automóvel e morreu no local, conforme a Polícia Rodoviária Federal

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

