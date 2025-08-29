Homem morre atropelado na BR-386, no Vale do Taquari

Um homem morreu após ser atropelado na BR-386, em Fazenda Vilanova, no Vale do Taquari. O acidente aconteceu por volta das 19h30min desta quinta-feira (28), no km 371 da rodovia.

O homem, que não teve a identidade divulgada, tinha 59 anos e era morador de Fazenda Vilanova.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele atravessava a rodovia quando foi atingido por um automóvel Toyota Corolla com placas de Ilópolis (RS), que transitava no sentido Interior-Capital.