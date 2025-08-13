Filho de vereadora de Campo Bom é uma das vítimas de acidente na BR-116

Davi Adrian e a mãe Ana Machado. Arquivo pessoal / Câmara de Vereadores de Campo Bom

Entre as três vítimas do acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (13) na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, está Davi Adrian da Silva, 18 anos, filho da vereadora suplente de Campo Bom, Ana Machado. No veículo também estavam Eduardo Hoffmeister e Vitor Golfetto, ambos de 19 anos, que também morreram.

Outros dois jovens que estavam no carro, Jailson dos Santos Gomes, 20 anos, e Leopoldo dos Santos Staudt, 19 anos, sobreviveram. Ambos sofreram politraumatismo e foram encaminhados para o Hospital Centenário, em São Leopoldo.

Os cinco jovens saíram de Campo Bom a caminho do 18ª Batalhão de Infantaria Motorizada de Sapucaia do Sul quando o Chevrolet Classic em que estavam colidiu contra a mureta central da BR-116.

Nas redes sociais, a Câmara de Vereadores de Campo Bom publicou uma homenagem ao filho da parlamentar, assim como para as demais vítimas. De acordo com a publicação, ainda não há informações sobre o velório.

Também nas redes sociais, a empresa Hofftur Viagens, prestou homenagem a Eduardo Hoffmeister. O jovem era filho de um dos sócios da companhia, Andre Ricardo Hoffmeister.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Nota do Exército

O Comando do 18° Batalhão de Infantaria Motorizado informa, com imenso pesar, que cinco militares do Batalhão sofreram um acidente de automóvel, por volta das 4h, desta quarta-feira, na rodovia BR-116, em São Leopoldo. O veículo colidiu contra a mureta de proteção da rodovia, e três militares vieram a óbito: Soldados Eduardo Hoffmesiter, Davi Adrian da Silva e Vitor Golfetto.

Os outros dois militares, Soldados Leopoldo dos Santos Staudt e Jailson dos Santos, sofreram ferimentos e foram evacuados para o Pronto Socorro do Hospital Centenário, em São Leopoldo.