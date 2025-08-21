Duas carretas pegam fogo após colisão na freeway

Duas carretas incendiaram depois de uma colisão no km 33 da BR-290, em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, na madrugada desta quinta-feira (21). O acidente ocorreu no sentido Litoral–Capital.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das carretas, que transportava encomendas de uma loja virtual, estava parada no acostamento devido a um problema mecânico. A outra, carregada com papelão, seguia no mesmo sentido e atingiu a traseira e a lateral do veículo estacionado.
Após o impacto, os dois caminhões pegaram fogo.
Os motoristas conseguiram sair a tempo e tiveram apenas ferimentos leves. As carretas ficaram completamente destruídas.
O trânsito ficou bloqueado por cerca de cinco horas, no sentido Litoral–Capital, mas, de acordo com a PRF, a faixa da esquerda foi liberada por volta das 5h50min. Há lentidão no trecho.