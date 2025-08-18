Dois acidentes em menos de quatro horas resultam em mortes na BR-116

Dois acidentes em sequência deixaram duas pessoas mortas na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, em cerca de quatro horas.
Por volta das 20h20min de domingo (17), um homem de 69 anos morreu atropelado ao tentar atravessar a rodovia. Ele estava se dirigindo para casa, no bairro Vicentina, quando foi atingido por um carro.
A motorista não se feriu e realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.
No início da madrugada desta segunda-feira (18), por volta da 0h15min, um HB20 que trafegava no sentido Capital–Interior perdeu o controle, saiu da pista em uma curva e colidiu com a vegetação fora da pista. O motorista de 36 anos foi socorrido em estado grave e levado ao hospital. O passageiro, que não teve a sua identidade divulgada, morreu no local.