Dois acidentes em menos de quatro horas resultam em mortes na BR-116

Condutor do veículo se perdeu na curva e colidiu. O passageiro morreu no local. Marcos Pacheco / RBS TV

Dois acidentes em sequência deixaram duas pessoas mortas na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, em cerca de quatro horas.

Por volta das 20h20min de domingo (17), um homem de 69 anos morreu atropelado ao tentar atravessar a rodovia. Ele estava se dirigindo para casa, no bairro Vicentina, quando foi atingido por um carro.

A motorista não se feriu e realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.

