Como funcionam os botões para atravessar a rua? Conheça o sistema que "para o trânsito"

Apertar, aguardar o indicador verde e atravessar. Assim operam os botões de pedestres, que, após acionados, devem fechar a travessia dos veículos e permitir que os pedestres atravessem a rua ou avenida sem preocupação. A demora e o próprio funcionamento do sistema, porém, geram dúvidas e até mesmo desconfiança por parte dos pedestres. Afinal, será que os botões realmente funcionam?

Em Porto Alegre, segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), há 784 sinaleiras com esse dispositivo, também chamado de botoeira.

Perguntas e respostas sobre os botões de pedestres

Zero Hora foi atrás das explicações da EPTC para desvendar esse "mistério" na Capital. Confira abaixo.

Os botões funcionam mesmo ou é só "efeito placebo"?

— Os botões funcionam — garante Vanderlei Trevisan, um dos responsáveis pela equipe de programação semafórica da cidade.

Ele explica que os processos operam em ciclos (veja o infográfico abaixo).

O tempo que o pedestre tem de esperar até o semáforo para a travessia ficar verde depende do momento em que o botão foi apertado. É possível comparar com um elevador que sai do térreo e vai até o 10º andar, por exemplo. Se a pessoa está no quinto andar, mas o elevador já passou desse nível, não irá voltar para buscá-la. O elevador seguirá até o 10º andar, descerá diretamente até o térreo e subirá novamente, reiniciando o ciclo. Neste novo ciclo, quando passar pelo quinto andar, a pessoa conseguirá entrar.

Isso explica porque, às vezes, o pedestre acaba tendo de esperar um tempo maior até poder atravessar a via.

Os semáforos têm ciclos que costumam variar entre 40 segundos e 130 segundos. Isso inclui o tempo em que ficam verdes para veículos e, se necessário, amarelos e vermelhos, assim como o tempo para o pedestre atravessar, caso o botão seja acionado.

Quando apertar o botão, o semáforo para veículos deve fechar no mesmo instante?

Não. Isso depende do momento do ciclo do semáforo em que o pedestre acionar o botão (veja o vídeo acima).

E por que não pode fechar no mesmo instante?

Para que a coordenação entre semáforos, como um todo, não seja prejudicada.

— Tem que coordenar tanto a abertura do pedestre quanto a abertura do carro para poder manter o sincronismo na via — reforça Vanderlei Trevisan, da EPTC.

Ele acrescenta que, em alguns casos específicos, a parada dos veículos se dá quase de forma instantânea, após o botão ser acionado. Mas isso ocorre apenas em lugares que exigem isso, como em frente a escolas, e não devem impactar tanto no trânsito.

Nos lugares onde há botão, o semáforo para pedestres só abre se alguém apertar o dispositivo?

Depende. Trevisan esclarece que, em alguns pontos e em determinados horários, a programação fica em modo automático.

É o caso, por exemplo, de alguma via em que, durante o dia, o fluxo de pedestres é tão constante que o semáforo para travessia pode ficar no modo automático. Mas, à noite, quando o movimento de pessoas na rua é menor, o semáforo para pedestres abrirá apenas se alguém de fato quiser atravessar a via e apertar o botão.

Na prática, como o pedestre não tem como saber a programação do semáforo, a dica é: se há botão, aperte.

Adianta apertar o botão várias vezes?

Após o botão ser acionado, o sistema recebe um sinal indicando que "há alguém querendo atravessar". Duda Fortes / Agencia RBS

Não adianta, responde Trevisan.

— Na hora em que você apertou uma vez o botão, o controlador já recebeu a demanda. Vai acontecer. Independente se você apertar mil vezes, o controlador não registra que você apertou mil vezes — pontua.

O processo se assemelha ao feito para chamar um elevador: no momento em que alguém o aciona uma vez, não é mais necessário apertar o botão.

O tempo que o pedestre tem para atravessar muda conforme o horário do dia?

Não, porque o tempo de travessia é calculado com base na distância que pedestre tem de percorrer para atravessar a via.

O que pode mudar, de acordo com dias e horários, é o tempo que o pedestre tem de esperar para que o semáforo fique verde para a sua travessia.

Quanto tempo o pedestre tem para atravessar a via?

Alguns ciclos são maiores e outros menores a depender da via, do entorno e do tamanho da travessia do pedestre, por exemplo.

O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), recomenda que se considere a velocidade dos pedestres igual a 1,2 metro por segundo. Portanto, se a via tem 10 metros, o pedestre teria cerca de oito segundos para atravessá-la quando o semáforo para pedestres estiver verde.

Em Porto Alegre, conforme a EPTC, é utilizada como base a velocidade de um metro por segundo. Portanto, em 10 metros, o pedestre teria 10 segundos para atravessar a via. Isso pode mudar em locais que exigem um tempo maior, como em frente a hospitais.

E os botões estragados?

O funcionamento do sistema é comprometido por conta de atos de vandalismo e desgaste natural dos equipamentos, por conta de chuva, oxidação ou ferrugem, por exemplo.

— Às vezes, você chega e vê que o botão está afundado, quebrado, puxado para fora, mexido nos fios. Você consegue saber (que está estragado). Mas, às vezes, acontece o roubo da fiação que está entre um poste e outro. Está cheio de fios hoje na rua entre um poste e outro, e as nossas próprias equipes, às vezes, têm dificuldade em identificar onde está cortado — afirma Trevisan.

Segundo ele, o sistema não avisa a equipe quando um botão para de funcionar. Por isso, a EPTC orienta que os pedestres entrem em contato pelo 156 ou 118 para notificar o problema. O conserto costuma ser rápido, pontua Trevisan.

O que são as botoeiras sonoras?

São uma funcionalidade dos botões, voltada a pessoas com deficiência visual.

— Se você precisa de sinal sonoro, tem que apertar (o botão), segurar alguns segundos, para ativar o modo sonoro — explica Trevisan.

O dispositivo informa quando o semáforo está aberto para os pedestres.

Em Porto Alegre, conforme a EPTC, há 101 travessias com botoeiras sonoras.

Em outras cidades

Outras cidades pelo Brasil usam sistemas semelhantes. Confira:

Rio de Janeiro

Exemplo de botoeira na cidade do Rio. Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro / Divulgação

Na capital fluminense, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro, a Zona Norte é a região com mais dispositivos.

A companhia explica que, assim que o botão é apertado, existe um tempo pré-programado para que o sinal fique verde para os pedestres, variando conforme cada local da cidade. Ao menos quatro travessias possuem botoeiras com avisos sonoros e luminosos, voltados a pessoas com deficiência.

São Paulo

Na capital paulista, conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, quando o botão é acionado, o equipamento ativa o estágio de tempo destinado à travessia de pedestres. Há casos, porém, em que o estágio de pedestres é programado, independentemente do acionamento da botoeira. Isso é definido com base, principalmente, no volume de pedestres.

A companhia ressalta, ainda, que o simples fato de apertar a botoeira não provoca a abertura imediata do semáforo para os pedestres e que, normalmente, esses dispositivos são instalados em semáforos próximos a escolas, hospitais e outros locais com grande demanda de travessia.

Há também botões que emitem sinais sonoros, visuais e táteis para auxiliar a travessia de pedestres com deficiência visual.

Curitiba

Em Curitiba, no Paraná, ao ser acionado, o botão informa a presença do pedestre e o semáforo só abrirá após concluir o ciclo dos veículos. Sem o acionamento, o sinal para pedestres pode não abrir, dependendo da programação. Na cidade, de acordo com a prefeitura, as botoeiras estão distribuídas em pontos com grande fluxo de pedestres e regiões com alguma necessidade específica, como aquelas próximas a escolas, hospitais e cruzamentos movimentados.