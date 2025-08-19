Como e quando recorrer de uma multa de trânsito? Veja o que diz a lei

Multas podem ser anuladas apenas porque o radar não estava visível ou "aferido". Anselmo Cunha / Especial

Para motoristas que consideram uma multa de trânsito indevida, recorrer é um direito garantido por lei e que pode ser exercido tanto na esfera administrativa quanto judicial.

Especialistas alertam que o sucesso do recurso depende de estratégia, provas e fundamentação técnica.

Segundo a advogada cível Renata da Veiga Lima Bernardes, o processo de defesa contra autuações exige conhecimento das normas de trânsito, domínio de jurisprudências recentes e uma análise criteriosa dos documentos que embasam a infração.

— O motorista autuado pode apresentar defesa prévia ao órgão que aplicou a multa, dentro do prazo informado na notificação. Se a penalidade for mantida, o recurso pode ser levado à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) e, se necessário, ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) — explica a especialista.

Ela alerta que, em todas as fases, é fundamental apresentar uma fundamentação técnica sólida, apontando possíveis falhas no processo, como:

Ausência de notificação dentro do prazo legal

Equipamento eletrônico não aferido pelo Inmetro

Dados incorretos sobre o veículo ou condutor

Falta de sinalização do radar ou ausência de visibilidade (radares ocultos)

Cerceamento de defesa

Caso o recurso administrativo não seja aceito, ainda é possível buscar a via judicial.

— O Judiciário tem acolhido casos em que há vícios formais no auto de infração ou quando a aplicação da multa descumpre regras do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Já a indenização por danos morais é mais restrita: só se justifica, por exemplo, quando há suspensão indevida do direito de dirigir, apreensão irregular do veículo ou execução fiscal de multa já cancelada — detalha a advogada.

Radar "aferido"

Sobre conteúdos que afirmam que multas podem ser anuladas apenas porque o radar não estava visível ou "aferido", Renata explica que há fundamento jurídico, mas é preciso comprovar.

— A aferição periódica dos equipamentos é obrigatória e deve estar em conformidade com normas do Inmetro e resoluções do Contran. A ausência dessa comprovação pode, sim, tornar a multa inválida — ressalta. — Mas não basta alegar, é preciso provar — completa.

Além disso, a Justiça tem anulado multas automáticas em situações de rodízio ou restrição de circulação sem abordagem do condutor, por considerá-las inconstitucionais em alguns casos.

Documentos necessários para recorrer

De acordo com o Detran-RS, é necessário reunir:

Cópia da notificação da autuação (disponível no site do Detran)

da autuação (disponível no site do Detran) Manifestação de defesa clara e assinada , feita pelo proprietário ou condutor indicado

, feita pelo proprietário ou condutor indicado Carteira Nacional de Habilitação ( CNH ) ou outro documento de identificação com foto

) ou outro documento de identificação com foto Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (cópia)

Empresas e órgãos públicos devem apresentar também documentos específicos, como contrato social, estatuto com ata de nomeação e documento do responsável pela infração. Em casos em que o proprietário ou condutor tenha falecido, é preciso anexar a certidão de óbito e, se houver inventário, a assinatura da inventariante.

Passo a passo para recorrer a uma multa de trânsito

Leia a notificação com atenção

Reúna a documentação obrigatória

Elabore a defesa prévia

Envie ao órgão autuador

Se negado, recorra à Jari

Se ainda assim for recusado, recorra ao Cetran

E, se necessário, vá à Justiça

Perguntas e respostas sobre como recorrer a uma multa de trânsito

Posso recorrer de qualquer multa?

Sim. Todo motorista autuado tem direito à defesa, inclusive judicialmente, se a via administrativa não resolver.

Qual o prazo para recorrer?

Varia conforme a notificação. Por isso, é importante ler com atenção e respeitar os prazos.

Radar precisa estar visível?

Sim. Multas de equipamentos não sinalizados podem ser contestadas com base no princípio da publicidade.

O radar precisa estar aferido?

Sim. A ausência de comprovação de aferição válida pode anular a multa.

Preciso receber duas notificações?

Sim. A de autuação e a de penalidade. Se uma delas não for enviada, a multa pode ser considerada nula.

Posso pedir dano moral?

Só em casos de erro grave, como suspensão indevida da CNH, bloqueio injusto de bens ou apreensão irregular do veículo.