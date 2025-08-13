Trânsito

Em Estância Velha
Com DNA identificado em airbag, médico é indiciado por morte de motociclista em acidente na BR-116

Homem havia indicado a esposa como a motorista do carro no momento da colisão, mas exame apontou que ele dirigia o veículo

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

