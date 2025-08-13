Com DNA identificado em airbag, médico é indiciado por morte de motociclista em acidente na BR-116

Automóvel Mercedes invadiu a pista contrária e atingiu a motociclista. Gabriela Plentz / Agencia RBS

A Polícia Civil indiciou nesta quarta-feira (13) o casal que estava no carro que colidiu frontalmente com uma motocicleta na BR-116 após invadir a pista contrária, em 18 de abril. O acidente ocorreu em Estância Velha, e a motociclista Karine Friedrich, de 43 anos, morreu.

O médico Dênis Pereira da Cruz foi indiciado por homicídio com dolo eventual, por dirigir alcoolizado a Mercedes e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, além de fraude processual, conforme o delegado Rafael Sauthier, responsável pela investigação. A polícia utilizou resultado da perícia com DNA para confirmar quem estava conduzindo o veículo (leia mais abaixo).

A companheira dele, enfermeira Liliane de Souza Lima, dele também foi indiciada por fraude processual no trânsito, por ter mentido às autoridades, de acordo com a polícia.

Perícia indicou quem dirigia o veículo

A investigação apurou quem dirigia o automóvel, pois Lilian declarou que ela era a motorista no momento do acidente. No entanto, indícios apontavam que marido dela conduzia o veículo.

Além de estar com a CNH suspensa, o médico apresentava sinais de embriaguez e não quis realizar o teste do bafômetro no momento da ocorrência, conforme a polícia.

Sem câmeras de segurança ou testemunhas para elucidar o caso, a Polícia Civil utilizou a perícia do carro para identificar quem ocupava cada posição. Foram encontrados dois DNAs diferentes nos airbags do motorista e do carona.

Em junho, após o casal se recusar a fornecer o material genético, a polícia chegou a conseguir uma ordem judicial para coletar material na residência do casal. Nesta terça-feira (12), o resultado da perícia confirmou que o DNA que estava no banco do condutor e em airbag era idêntico ao coletado nos objetos do médico.

Contraponto