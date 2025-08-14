Trânsito

Entre Gravataí e Taquara
Com buracos na via, acostamento precário e ausência de sinalização, RS-020 é alvo de reclamações: "Está abandonada"

Zero Hora percorreu 44 quilômetros da rodovia e colheu depoimentos de motoristas e moradores de cidades às margens da estrada sobre os principais problemas enfrentados diariamente

Guilherme Milman

