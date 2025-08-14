Com buracos na via, acostamento precário e ausência de sinalização, RS-020 é alvo de reclamações: "Está abandonada"

Os motoristas que trafegam diariamente pela RS-020, uma das principais vias entre a Região Metropolitana e a serra gaúcha, vivem um tormento. Pedras soltas, buracos, desníveis, ausência de sinalização e acostamento precário compõem o cenário cotidiano de quem se aventura por essa rodovia, sobretudo no trecho entre Gravataí e Taquara.

Zero Hora percorreu o trecho de 44 quilômetros que compreende os dois municípios nesta quinta-feira (14) e ouviu relatos de usuários e moradores das cidades que cortam a estrada.

Manoel Machado dos Reis, que vive em Taquara, precisa, de tempos em tempos, fazer algum reparo no seu carro. Nesta manhã, enquanto conversava com a reportagem, realizava a troca de um pneu que havia furado na noite anterior.

— Não tinha conseguido parar ainda para arrumar. Pode ver, o carro está todo arrebentado.

É buraco e rachadura no asfalto. E todo o dia. Isso é muito ruim. MANOEL MACHADO DOS REIS

Gilsomar da Silva, 40 anos, utiliza a rodovia frequentemente para visitar o pai em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. Segundo ele, trata-se de um problema antigo e generalizado.

— Está bem complicado até Taquara. É bem difícil. Precisa melhorar a sinalização, tirar o desnível e tapar buracos, enfim, tem que dar uma “geral”.

Em um trecho ainda pouco urbanizado da rodovia, moradores enfrentam riscos ao se deslocarem a pé. O aposentado Nadir Schuch, que caminha diariamente pelo local, relata que, apesar de fazer parte de sua rotina, não se sente seguro.

— Eu caminho sempre na contramão, mas não me sinto seguro porque é uma faixa muito perigosa, sem acostamento, esburacada.

Está muito perigoso, a estrada está abandonada. NADIR SCHUCH

Problemas estruturais

A rodovia é de pista simples nos dois sentidos ao longo de todo o percurso. A partir do distrito de Morungava, em Gravataí, começam a surgir os primeiros sinais de deterioração estrutural.

O pavimento apresenta falhas em vários trechos, com buracos e desníveis. Entre Morungava e Fazenda Fialho, em Taquara, um buraco expôs os paralelepípedos da base da pista. A ausência de sinalização adequada faz com que os motoristas não percebam o problema, elevando o risco de acidentes.

A rodovia

A RS-020 possui cerca de 260 quilômetros de extensão. Ela tem início no limite entre Cachoeirinha e Gravataí e vai até São José dos Ausentes, na divisa com Santa Catarina. No entanto, um dos trechos mais movimentados fica entre a RS-118, em Gravataí, e a RS-239, em Taquara. A rota geralmente é utilizada por quem quer acessar a Serra e o Litoral Norte vindo da Região Metropolitana.





Contrapontos

O trecho Gravataí-Taquara é de responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). As prefeituras de Gravataí e Taquara também foram procuradas sobre o que elas têm feito para cobrar das autoridades por melhorias.

O que diz o Daer

Em nota (leia a íntegra abaixo), o Daer afirma que o trecho receberá investimentos de R$ 218 milhões, com obras pevistas para começar em 2026. Até então, a estrada vai receber intervenções pontuais.

"O Governo do Estado informa que o trecho de 64 quilômetros da ERS-020, entre Gravataí até Taquara, administrado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), terá investimento de R$ 218 milhões, via recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

A obra foi garantida com base nos levantamentos técnicos que apontaram os prejuízos causados pelos eventos climáticos de 2024, e a execução se dará por regime de contratação integrada, em que a empresa fica responsável por fazer o projeto executivo e realizar a obra. A fase atual é de contratação da empresa e a previsão é que as obras iniciem em 2026.

Até receber as melhorias que serão executadas pelo aporte financeiro de R$ 218 milhões, o trecho da ERS-020 entre Gravataí e Taquara seguirá incluído no contrato de conserva de serviços pavimentados da Superintendência Regional de Esteio, com a realização de intervenções pontuais e serviços de manutenção em toda a extensão da estrada, para garantir a segurança e a melhor trafegabilidade dos usuários.

Já o trecho de 28 quilômetros da ERS-020, abrangendo os municípios de Três Coroas, Taquara e São Francisco de Paula, é administrado entre pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), que neste ano de 2025 firmou um contrato de manutenção para o segmento, no valor total de R$ 10 milhões. Desde o início do ano, já foram aplicados aproximadamente R$ 6 milhões em serviços de manutenção e reforço estrutural da rodovia, visando melhorar a segurança dos condutores que trafegam pela região.

Além disso, a ERS-020 consta no Bloco 1 das concessões, que está em fase de estruturação. Isso significa que a estrada será concedida para a iniciativa privada, condição que irá proporcionar à rodovia investimentos mais pujantes e robustos como alargamentos, duplicações e melhorias na sinalização viária. A expectativa é de que o edital do Bloco 1 seja publicado ainda neste ano."

O que diz a prefeitura de Gravataí

Por meio de nota (leia a íntegra abaixo), a prefeitura informou que teve autorização para administrar alguns trechos nos últimos anos, e que realizou melhorias. A prefeitura afirmou ainda que a secretaria de infraestrutura já preparou uma série de projetos a serem apresentados ao Daer.

"A Prefeitura de Gravataí informa que o diálogo com o DAER é a principal ferramenta para manutenção do trecho entre Gravataí e Taquara na ERS-020. Ao longo dos anos, o trecho passou por municipalizações, sendo de responsabilidade do município as obras e melhorias. Intervenções pontuais foram realizadas durante vigência de Termo de Compromisso com Gravataí, como alargamentos de pistas, melhorias nos acessos e implantação de canteiros. Está em licitação pelo DAER, parte das obras de reconstrução e resiliência, o trecho entre Neópolis e divisa com Taquara. Gravataí aguarda os próximos passos e segue em diálogo com o departamento."

O que diz a prefeitura de Taquara