Colisão provoca congestionamento de cerca de cinco quilômetros na RS-118, em Gravataí

Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado para atender a ocorrência às 6h30min. Gabriela Plentz / Agencia RBS

Um acidente registrado no início da manhã desta segunda-feira (4) em Gravataí, na Região Metropolitana, provoca um congestionamento na RS-118.

São cerca de 5 quilômetros de arranca e para entre a altura da Avenida Brasil, no bairro Santa Cruz, até o viaduto próximo da Avenida Centenário. No local, outro acidente foi registrado em função do congestionamento. Motoristas que trafegam pelo trecho demoram até trinta minutos para percorrer um quilômetro.

Após a passagem por esse trecho, que também está em obras, o trânsito flui normalmente.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado para atender a ocorrência por volta das 6h30min.

Informações preliminares do batalhão apontam que um carro bateu em uma mureta e depois foi atingido por outro veículo na altura do quilômetro 22 da rodovia. Uma motorista foi atendida pelo Samu.

São cerca de cinco quilômetros de arranca e para entre um trecho de Gravataí até a chegada em Alvorada. Gabriela Plentz / Agencia RBS

Tranqueira também no sentido contrário