Colisão provoca congestionamento de cerca de cinco quilômetros na RS-118, em Gravataí

Um acidente registrado no início da manhã desta segunda-feira (4) em Gravataí, na Região Metropolitana, provoca um congestionamento na RS-118.
São cerca de 5 quilômetros de arranca e para entre a altura da Avenida Brasil, no bairro Santa Cruz, até o viaduto próximo da Avenida Centenário. No local, outro acidente foi registrado em função do congestionamento. Motoristas que trafegam pelo trecho demoram até trinta minutos para percorrer um quilômetro.
Após a passagem por esse trecho, que também está em obras, o trânsito flui normalmente.
O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado para atender a ocorrência por volta das 6h30min.
Informações preliminares do batalhão apontam que um carro bateu em uma mureta e depois foi atingido por outro veículo na altura do quilômetro 22 da rodovia. Uma motorista foi atendida pelo Samu.
Tranqueira também no sentido contrário
Apesar do acidente ter sido registrado no sentido Gravataí-Viamão, também há cerca de 5km de congestionamento no sentido contrário, onde normalmente já existe problema em razão do fluxo do horário e de obras no trecho.