Colisão entre carro e caminhão deixa dois feridos na BR-290

Feridos estavam no Palio. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão na BR-290, em Eldorado do Sul, deixou dois homens feridos. A colisão ocorreu por volta das 4h20min, no sentido Capital-Interior, na altura do km 144.

De acordo com informações preliminares, um Fiat Palio se deslocava no sentido Interior-Capital, enquanto o caminhão seguia em direção a São Gabriel. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou inicialmente que o automóvel invadiu a pista contrária, sendo então atingido pelo caminhão.

As duas vítimas foram socorridas conscientes. O estado de saúde delas foi considerado grave. Os feridos não foram identificados. O motorista do caminhão não se feriu.