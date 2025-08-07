Carro capota na freeway e deixa uma pessoa ferida

Um veículo Volkswagen Tera capotou na freeway, em Porto Alegre, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (7). O acidente aconteceu por volta das 5h30min no sentido Capital-Litoral, em um trecho entre a BR-116 e o acesso à Avenida Assis Brasil.

Conforme informações preliminares, três pessoas estavam no carro. Uma das vítimas recebeu atendimento da equipe de resgate da concessionária CCR ViaSul e foi encaminhada para um hospital da região. Os outros dois ocupantes não ficaram feridos.

Segundo a CCR, o carro colidiu com o guard-rail e o acostamento, atravessou a pista, capotou e bateu na mureta de proteção da faixa mais à esquerda. Não houve envolvimento de outros veículos.