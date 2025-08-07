Caminhonete bate em muro e deixa homem ferido na Avenida Cristiano Fischer

Um homem ficou ferido em um acidente no início desta quinta-feira (7) na Avenida Cristiano Fischer, no bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre.
De acordo com a EPTC, uma caminhonete perdeu o controle enquanto subia a via, derrubou a sinalização de esquina e só parou ao colidir contra o muro de um prédio, onde ficou pendurada.
O passageiro do veículo teve ferimentos no rosto, sentia falta de ar e precisou de atendimento médico. O motorista não se feriu, mas apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi conduzido para a delegacia pela Brigada Militar.