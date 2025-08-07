Caminhonete bate em muro e deixa homem ferido na Avenida Cristiano Fischer

Caminhonete ficou pendurada após a colisão Marcos Pacheco / RBS TV

Um homem ficou ferido em um acidente no início desta quinta-feira (7) na Avenida Cristiano Fischer, no bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre.

De acordo com a EPTC, uma caminhonete perdeu o controle enquanto subia a via, derrubou a sinalização de esquina e só parou ao colidir contra o muro de um prédio, onde ficou pendurada.