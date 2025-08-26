BR-116 terá bloqueio parcial entre a ponte do Sinos e a BR-448

O trânsito vai ficar em meia pista na BR-116 a partir desta terça-feira (26) entre a ponte do Rio dos Sinos e a BR-448. O trecho compreende nove quilômetros entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul.
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a intervenção é para serviços de sinalização na pista. O trabalho vai até sábado (30), sendo realizado sempre entre às 8h e às 17h.
A recomendação é respeitar a sinalização do bloqueio e, se possível, planejar a rota levando em consideração o horário das obras.