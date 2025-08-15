Aprovada liberação de R$ 481 milhões para obras na RS-118 e em outras nove rodovias estaduais

Obra no acesso da RS-118 à Gravataí pela Avenida Centenário. Daer / Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul vai aplicar R$ 481 milhões em obras em 10 rodovias estaduais que foram diretamente atingidas ou serviram de rotas alternativas durante a enchente do ano passado. A liberação do recurso foi aprovada pelo comitê gestor do Funrigs, fundo criado para a recuperação do Estado após o desastre climático.

De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), o montante será aplicado em cinco obras novas, quatro intervenções que já estão em andamento e em aporte no contrato de manutenção de uma rodovia, para ampliar os serviços na pista.

— Em um primeiro momento, o Daer focou nas rodovias com situações mais graves, mas diversas foram afetadas. Ao longo dos últimos meses, trabalhamos em levantamentos de campo e anteprojetos para submeter à análise da Serg (Secretaria da Reconstrução) e habilitar para receber os recursos do Funrigs — explicou o diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino.

Leia Mais Trecho da RS-118 é liberado em Gravataí após dois anos e desafoga o trânsito na região

De acordo com Faustino, os recursos serão aplicados na recuperação do pavimento e de encostas, no recapeamento e na manutenção das estradas.

A exceção é a RS-118, na Região Metropolitana, na qual o aporte também será usado para concluir uma elevada no cruzamento com a Avenida Centenário e na construção de uma trincheira com a Avenida Brasil, em Gravataí. A verba também vai financiar a instalação de barreiras New Jersey, estruturas de concreto usadas para dividir faixas de trânsito.

Rodovias contempladas e valores liberados

Obras novas

RS-124, de Harmonia a Montenegro

Extensão: 19 km

Valor: R$ 55,3 milhões

RS-453 (Rota do Sol), em Imigrante

Extensão: 4 km

Valor: R$ 17,7 milhões

RS-355, de Veranópolis a Fagundes Varela, até a RS-441

Extensão: 23 km

Valor: R$ 58,9 milhões

RS-305, de Horizontina ao distrito de Vila Cascata

Extensão: 15 km

Valor: R$ 29,2 milhões

RS-241, de São Francisco de Assis a São Vicente do Sul

Extensão: 54 km

Valor: R$ 81,6 milhões

Leia Mais Rodovia que encurtará caminho de Porto Alegre a Gramado está quase toda asfaltada

Aporte em obras em andamento

RS-373, de Santa Maria do Herval a Gramado

Extensão: 17 km

Valor: R$ 36,4 milhões

ERS-348, de Ivorá a São João do Polêsine

Extensão: 40 km

Valor: R$ 50 milhões

RS-101, em Capivari do Sul, Palmares do Sul e Mostardas

Extensão: 186 km

Valor: R$ 51,8 milhões

RS-118*, na Região Metropolitana

Extensão: 22 km

Valor: R$ 50 milhões

*inclui conclusão de elevada e construção de trincheira em Gravatai e instalação de barreiras New Jersey

Aporte em contrato de manutenção do Daer