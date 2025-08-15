Aprovada liberação de R$ 481 milhões para obras na RS-118 e em outras nove rodovias estaduais

O governo do Rio Grande do Sul vai aplicar R$ 481 milhões em obras em 10 rodovias estaduais que foram diretamente atingidas ou serviram de rotas alternativas durante a enchente do ano passado. A liberação do recurso foi aprovada pelo comitê gestor do Funrigs, fundo criado para a recuperação do Estado após o desastre climático.
De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), o montante será aplicado em cinco obras novas, quatro intervenções que já estão em andamento e em aporte no contrato de manutenção de uma rodovia, para ampliar os serviços na pista.
— Em um primeiro momento, o Daer focou nas rodovias com situações mais graves, mas diversas foram afetadas. Ao longo dos últimos meses, trabalhamos em levantamentos de campo e anteprojetos para submeter à análise da Serg (Secretaria da Reconstrução) e habilitar para receber os recursos do Funrigs — explicou o diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino.
De acordo com Faustino, os recursos serão aplicados na recuperação do pavimento e de encostas, no recapeamento e na manutenção das estradas.
A exceção é a RS-118, na Região Metropolitana, na qual o aporte também será usado para concluir uma elevada no cruzamento com a Avenida Centenário e na construção de uma trincheira com a Avenida Brasil, em Gravataí. A verba também vai financiar a instalação de barreiras New Jersey, estruturas de concreto usadas para dividir faixas de trânsito.
Rodovias contempladas e valores liberados
Obras novas
RS-124, de Harmonia a Montenegro
Extensão: 19 km
Valor: R$ 55,3 milhões
RS-453 (Rota do Sol), em Imigrante
Extensão: 4 km
Valor: R$ 17,7 milhões
RS-355, de Veranópolis a Fagundes Varela, até a RS-441
Extensão: 23 km
Valor: R$ 58,9 milhões
RS-305, de Horizontina ao distrito de Vila Cascata
Extensão: 15 km
Valor: R$ 29,2 milhões
RS-241, de São Francisco de Assis a São Vicente do Sul
Extensão: 54 km
Valor: R$ 81,6 milhões
Aporte em obras em andamento
RS-373, de Santa Maria do Herval a Gramado
Extensão: 17 km
Valor: R$ 36,4 milhões
ERS-348, de Ivorá a São João do Polêsine
Extensão: 40 km
Valor: R$ 50 milhões
RS-101, em Capivari do Sul, Palmares do Sul e Mostardas
Extensão: 186 km
Valor: R$ 51,8 milhões
RS-118*, na Região Metropolitana
Extensão: 22 km
Valor: R$ 50 milhões
*inclui conclusão de elevada e construção de trincheira em Gravatai e instalação de barreiras New Jersey
Aporte em contrato de manutenção do Daer
RS-153, nos trechos de Soledade a Herveiras e de Herveiras a Vera Cruz
Extensão: 123 km
Valor: R$ 50 milhões