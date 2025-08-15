Trânsito

Infraestrutura
Notícia

Aprovada liberação de R$ 481 milhões para obras na RS-118 e em outras nove rodovias estaduais

Verba será proveniente do Funrigs, fundo criado para a recuperação do Estado após a enchente de 2024

Paulo Egídio

