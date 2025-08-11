Ao menos 20 pessoas ficaram feridas em acidentes em rodovias no RS neste domingo

Um dos acidentes foi registrado na Estrada do Mar, em Capão da Canoa. Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas em acidentes em rodovias no Estado entre o fim da tarde e a noite deste domingo (10) de Dia dos Pais. Do total, ao menos seis tiveram lesões graves.

Na Estrada do Mar, em Capão da Canoa, no Litoral Norte, seis pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois carros. O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado por volta de 16h30min para atender a ocorrência no km 37 da rodovia.

Segundo os policiais, os condutores dos veículos tiveram ferimentos graves. As outras quatro vítimas, incluindo duas crianças, de 7 e 11 anos, tiveram lesões leves. As seis pessoas foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

Em Dois Irmãos, quatro pessoas saíram feridas após uma colisão frontal entre duas motos na BR-116. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Também à tarde, em Dois Irmãos, no Vale do Sinos, quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre duas motos na BR-116. O caso foi registrado no km 221.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que foi acionada às 16h35min, duas vítimas tiveram fraturas expostas e as outras duas tiveram ferimentos leves. As quatro pessoas foram socorridas e encaminhadas para atendimento hospitalar.

Ainda durante a tarde, no município de Feliz, no Vale do Caí, uma pessoa ficou ferida após se envolver em um acidente entre carro e moto na RS-452. A vítima foi encaminhada para atendimento médico.

Conforme os bombeiros, os ferimentos foram leves. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, que foi acionado por volta de 16h30min para atender a ocorrência, a colisão foi entre a moto conduzida pela vítima e um carro Fiat Uno, que fazia a travessia para sair do centro da cidade. O caso ocorreu no km 5 da rodovia. A pessoa que conduzia o carro não teve lesões.

Já no noroeste do Estado, em Tuparendi, dois homens ficaram feridos após uma colisão envolvendo carro e moto na RS-344. O caso foi registrado na localidade de São Marcos, no interior do município.

De acordo o Corpo de Bombeiros de Santa Rosa, que foi acionado às 19h45min, as informações preliminares indicam que um carro atingiu a traseira da moto onde estavam os dois homens.

Eles tiveram escoriações e foram conduzidos para atendimento médico. Os veículos circulavam no sentido Porto Mauá a Santa Rosa. No carro, estavam duas mulheres, que não ficaram feridas.

Em Parobé, no Vale do Paranhana, uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente entre carro e moto na RS-239. Os bombeiros foram acionados por volta de 19h20min para atender a ocorrência. Conforme a equipe, as informações iniciais dão conta de que o carro teria cortado a frente da moto. A motociclista teve ferimentos leves e foi encaminhada para atendimento médico.

No litoral norte, em Três Cachoeiras, uma mulher de 35 anos ficou gravemente ferida em uma colisão frontal na BR-101, no sentido litoral–Porto Alegre, por volta das 20h10min. O acidente envolveu um Renault Sandero, emplacado no município, que trafegava na contramão, e um VW T-Cross de Esteio. O motorista do T-Cross, de 44 anos, não se feriu e teve resultado negativo no teste do bafômetro.

No norte do Estado, em Fontoura Xavier, um acidente envolvendo dois carros e uma carreta deixou uma pessoa com ferimentos graves e outra com lesões leves. Cada uma delas estava em um dos automóveis, um Opala e uma BMW. O caso foi registrado no km 276 da BR-386. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada às 20h30min.