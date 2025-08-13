Três jovens morrem e dois ficam feridos em acidente na BR-116, em São Leopoldo 

Um acidente deixou três mortos e dois feridos na madrugada desta quarta-feira (13) em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O trabalho dos peritos começou por volta das 6h50min e não há previsão para ser concluído.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Chevrolet Classic estava em alta velocidade e colidiu contra a mureta central da BR-116, no sentido Interior-Capital, nas proximidades da Avenida João Corrêa, por volta das 3h45min.

As vítimas foram identificadas como Eduardo Hoffmeister, 19 anos, Vitor Golffeto, 19, e Davi Adrian da Silva, 18. Os feridos são Jailson dos Santos Gomes, 20 anos, e Leopoldo dos Santos Staudt, 19. Eles foram encontrados fora do automóvel, socorridos e encaminhados ao Hospital Centenário pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ambos tiveram múltiplas fraturas, mas estão estáveis. Por volta das 10h, eles foram encaminhados ao bloco cirúrgico do Centenário.

Os ocupantes são todos moradores de Campo Bom e estavam a caminho do 18° Batalhão de Infantaria de Sapucaia do Sul, onde prestavam serviço militar. O Exército confirmou a informação em nota, manifestou pesar pelo ocorrido e informou que presta auxílio às famílias dos soldados.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O trânsito ficou lento na região do acidente, pouco antes do viaduto da João Corrêa, uma vez que apenas uma faixa está liberada. Por volta das 7h30min, as duas vias sobre o viaduto foram liberadas, restando apenas o bloqueio na via lateral, a Avenida Getúlio Vargas.

Nota do Exército

O Comando do 18° Batalhão de Infantaria Motorizado informa, com imenso pesar, que cinco militares do Batalhão sofreram um acidente de automóvel, por volta das 4h, desta quarta-feira, na rodovia BR-116, em São Leopoldo. O veículo colidiu contra a mureta de proteção da rodovia, e três militares vieram a óbito: Soldados Eduardo Hoffmesiter, Davi Adrian da Silva e Vitor Golfetto.

Os outros dois militares, Soldados Leopoldo dos Santos Staudt e Jailson dos Santos, sofreram ferimentos e foram evacuados para o Pronto Socorro do Hospital Centenário, em São Leopoldo.

O Exército lamenta o ocorrido e informa que está prestando assistência à família.

Segundo acidente

Também na BR-116, mas na altura de Sapucaia do Sul, no sentido Capital-Interior, um outro acidente provocou a morte de uma pessoa por volta do mesmo horário.