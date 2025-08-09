Acidente entre ônibus e carreta em Mato Grosso deixa ao menos 11 mortos

Ao menos 11 pessoas morreram e outras 46 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus interestadual e uma carreta na BR-163, em Mato Grosso. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (8), no km 648 da rodovia, próximo ao município de Lucas do Rio Verde. As informações são do g1.

Dos feridos, 12 estão em estado grave — um deles é o motorista da carreta. Outros 26 foram têm ferimentos moderados e oito tiveram machucados leves, informou a Nova Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho do acidente.

O ônibus era operado pela empresa Rio Novo e tinha como destino a cidade de Sinop. O acidente ocorreu a cerca de 360 quilômetros de Cuiabá, capital de Mato Grosso.