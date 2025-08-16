Acidente entre carro e ônibus deixa um morto e cinco feridos na RS-040 em Capivari do Sul

Fiat Prêmio ficou totalmente destruído no choque. Bruno Cardoso/ Litoral Urgente / Divulgação

Uma pessoa morreu e ao menos cinco ficaram feridas em uma colisão entre carro e ônibus na RS 040, em Capivari do Sul, Litoral Norte. A batida ocorreu na manhã deste sábado (16).

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a vítima fatal é o motorista do carro, um Fiat Prêmio com placas de Cachoeirinha, que ficou totalmente destruído. Ele estava sozinho no veículo.

LEIA TAMBÉM Advogado suspeito de fraudar empréstimos deixa a prisão após decisão da Justiça

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos, que são o motorista e quatro passageiros do ônibus. O coletivo, da empresa Expresso Barra, saiu da pista e parou em um valão.

Também não foi informada a dinâmica do acidente, que ocorreu no quilômetro 74, próximo ao Túnel Verde, já no Balneário Pinhal.