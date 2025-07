Depoimento de sobrevivente deve ajudar a elucidar caso de médico envolvido em perseguição policial que resultou em mortes no Litoral Norte

Acidente na RS-786 deixou dois mortos, em circunstâncias ainda sob investigação. Polícia Civil / Divulgação

A companheira do médico Cristiano Ebert, 39 anos, morto na quarta-feira (23) em acidente de trânsito na RS-786, em Imbé, no Litoral Norte, teria passado mal durante a madrugada que antecedeu a tragédia. No início da manhã daquele dia, a mulher, 35 anos, e Ebert embarcaram em uma caminhonete Dodge Journey em busca de atendimento de saúde.

— Ainda não se sabe o que ela teve na madrugada. Foi instaurado o inquérito e vamos ouvir a companheira dele na semana que vem. No dia do acidente, a equipe conversou com ela no hospital, enquanto estava em atendimento. Os ferimentos eram leves, mas ela estava atordoada e não lembrava muita coisa — diz o delegado Rodrigo Nunes, titular da Delegacia de Polícia de Imbé.

Ele afirma que pretende concluir o inquérito até o dia 1º de agosto, após tomar os depoimentos da companheira e de um motorista de caminhão atingido pela caminhonete. O delegado também aguarda os resultados dos exames toxicológico e de alcoolemia de Ebert, além de imagens de câmeras de segurança que foram requisitadas.

O acidente causou ainda a morte do servidor público municipal William Juliano Pereira Pinós, 33. A caminhonete conduzida pelo médico capotou, invadiu a pista contrária e atingiu a moto que Pinós pilotava, no sentido oposto.

— Apesar dos nossos esforços, não terá indiciamento criminal porque quem deu causa e praticou o crime faleceu no local. É uma extinção de punibilidade — antecipa o delegado.

Na manhã de quarta-feira, minutos antes do sinistro, Ebert parou o veículo e abordou uma viatura da Brigada Militar na ponte Giuseppe Garibaldi, na divisa entre Tramandaí e Imbé. O médico disse que a companheira, sentada no banco do passageiro, havia sofrido um acidente doméstico e precisava ser conduzida com urgência ao pronto-atendimento. Os brigadianos relatam que escoltaram o veículo até uma uma unidade de saúde de Imbé.

Ebert teria apresentado agitação ao abordar a guarnição, mas em tom compatível com alguém que enfrentava emergência de saúde. Depois, a condução foi descrita como normal até a unidade de atendimento. Ebert estacionou no local destinado às ambulâncias, mas ninguém desembarcou.

— Ele cantou pneu e saiu acelerando. Isso causou estranheza e gerou o início da perseguição — comenta Nunes.

O médico percorreu, em fuga, cerca de oito quilômetros na RS-786. No bairro Albatroz, em Imbé, ele estaria em alta velocidade quando avançou sobre um quebra-molas. A caminhonete alçou voo, colidiu contra a traseira de um caminhão, capotou, invadiu a pista contrária e acertou o motociclista.

O que o casal fazia no Litoral Norte e o motivo da aparente fuga após chegarem à unidade de saúde são respostas que o delegado pretende obter ao colher novo depoimento da companheira. O relacionamento deles seria recente, de menos de um ano.

A mulher estava de cinto de segurança e sofreu um corte superficial no pescoço. Ela recebeu atendimento e foi liberada.

— O carro do Cristiano (médico) é bem seguro, tem vários air bags. Ele só veio a óbito porque estava sem cinto de segurança e foi projetado para fora do veículo. O corpo ficou próximo à caminhonete — diz o delegado.

Médico tinha clínica em Barra do Ribeiro

A reportagem procurou familiares do médico, mas eles informaram não estar em condições emocionais de comentar o caso em razão do luto e da perda repentina. Clínico geral, Ebert era sócio de uma clínica em Barra do Ribeiro. A prefeitura de Tramandaí informou que ele não prestava atendimento em plantões no município, seja no hospital ou em postos de saúde.