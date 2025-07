Uma em cada quatro vítimas de acidentes nas BRs do RS não usava cinto de segurança

BR-116 (foto) e BR-290 concentraram os maiores números de acidentes graves, segundo a PRF. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

Uma em cada quatro pessoas mortas em acidentes de trânsito não usa cinto de segurança. O dado é da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e preocupa, pois são óbitos que poderiam ter sido evitados.

Segundo a PRF, a situação tira o peso positivo da redução no número de acidentes com mortes no primeiro semestre de 2025 nas rodovias federais do Estado.

Entre janeiro e junho deste ano, 142 pessoas perderam a vida nas rodovias federais gaúchas, frente às 174 registradas no mesmo período do ano passado: uma queda de mais de 20%.

— A gente tem um aumento nas causas que a gente considera como mais evitáveis, que seriam o consumo de álcool, as passagens em locais proibidos e também a questão dos óbitos em que as pessoas não estavam usando o cinto de segurança. No banco de trás, é muito mais frequente que as pessoas não utilizem — diz Rafael Pinto Pereira, Chefe do Núcleo de Segurança Viária da PRF.

As rodovias BR-116 e BR-290 concentraram os maiores números de acidentes graves.

Entre os tipos de acidentes mais comuns, estão as colisões frontais e transversais, sendo ambas frequentemente associadas a condutas de risco e a fatalidades.

— A maioria dos acidentes graves acontecem com pista seca, sol e retas — revela Pereira.

No total, o número de acidentes graves caiu de 563 para 542 na comparação com o primeiro semestre de 2024. Já os acidentes com mortes diminuíram de 147 para 119.

Drogas

Se por um lado os indicadores com acidentes apresentam tendência de queda, por outro, o combate ao crime, especialmente ao tráfico de drogas, registrou uma escalada. Mais de 10 toneladas de entorpecentes foram apreendidas pela PRF no RS nos seis primeiros meses do ano. Confira:

Cocaína : 920 kg (aumento de 35% em relação ao ano passado)

: 920 kg (aumento de 35% em relação ao ano passado) Crack : 264 kg (quase o triplo dos 89 kg anteriores)

: 264 kg (quase o triplo dos 89 kg anteriores) Skunk : 434 kg (um salto frente aos 48 kg de 2024)

: 434 kg (um salto frente aos 48 kg de 2024) Ecstasy : 3.525 unidades (contra apenas 58 no primeiro semestre do ano passado)

: 3.525 unidades (contra apenas 58 no primeiro semestre do ano passado) Maconha: 8,6 toneladas