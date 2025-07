Rodovias gaúchas registram quatro mortes nas últimas 24 horas 

Em São Sebastião do Caí, homem perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária. Marcelo Fiori / Jornal Acontece

O sábado (12) registrou pelo quatro mortes nas rodovias gaúchas. O caso mais grave aconteceu por volta das 20h30min, em São Sebastião do Caí, no km 4 da RS-122. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um veículo com placas de São Leopoldo trafegava no sentido Capital–Serra quando invadiu o canteiro central e a pista contrária, colidindo com outros dois carros. O motorista morreu no local.

Os passageiros de um dos carros atingidos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital. No outro veículo envolvido, não foram relatadas lesões. Não há informações sobre o que causou o acidente.

Outro acidente foi registrado no km 4 da RS-240, em Montenegro. Por volta das 20h, o condutor de um carro morreu ao atravessar a pista durante um retorno e colidir na lateral de outro veículo que trafegava no sentido São Leopoldo–Portão. A vítima tinha 63 anos e morreu no local. O passageiro do veículo e os ocupantes do outro carro ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital de São Leopoldo.

Ainda no sábado, dois motociclistas morreram. No km 55 da RS-477, em Carlos Gomes, no norte do Estado, o condutor de 45 anos saiu da pista e colidiu contra uma placa de sinalização por volta das 16h. Ele foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de São João da Urtiga e encaminhado ao hospital de Sananduva, onde veio a óbito.

Na RS-239, em Sapiranga, uma moto bateu contra um cavalo que invadiu a rodovia repentinamente. Conforme o CRBM, o motociclista de 31 anos morreu no local. Já o passageiro, de 20 anos teve lesões leves. O fato aconteceu na tarde deste sábado, por volta das 18h30min. A moto, com placas de Novo Hamburgo, trafegava no sentido Estância Velha–Taquara.