Primeira rampa de escape do Estado será instalada no Vale do Taquari; entenda como funciona o sistema que pode evitar quedas de veículos

Construção ocorrerá no km 88 da rodovia; ponto foi escolhido devido ao número de acidentes registrados na região. Wesley Santos / EGR / Divulgação

A primeira rampa de escape do Rio Grande do Sul será construída no km 88 da RS-129, entre os municípios de Muçum e Vespasiano Corrêa, no Vale do Taquari. A informação foi anunciada pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) nesta quarta-feira (16).

As rampas de escape são locais de segurança instalados em torno das estradas, voltados principalmente a veículos pesados, como caminhões, caso percam o controle e saiam da pista.

A previsão é de que o edital do projeto seja publicado ainda neste mês e de que as obras sejam finalizadas no segundo semestre deste ano. O valor estimado para a instalação da rampa é R$ 770 mil.

Como funciona a rampa de escape

O caminhoneiro que está na rodovia e perde o controle do caminhão, seja por falta de freios, ou outros problemas mecânicos, tem uma área de escape ao lado da pista de asfalto, que é formada por cascalho e areia. Ou seja, o veículo desacelera e afunda parcialmente nesta zona.

Assim, é reduzido o impacto e é mais seguro para carga, caminhoneiro e possíveis outros envolvidos. Com base nesse sistema, será montado um declive ao longo de 700 metros da faixa lateral da via, no sentido Vespasiano Corrêa-Muçum.

Um vídeo divulgado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) mostra como o sistema já funciona em outros Estados:

Projeto piloto

O local onde será instalado o dispositivo é um trecho elevado com uma grande inclinação, o que gera riscos de queda em uma eventual saída da pista.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, o ponto na RS-129 foi escolhido devido ao número de acidentes registrados na região. A empresa não detalhou quantos acidentes ocorreram no trecho.

No momento, a EGR não tem planos para a implementação da estrutura em outros pontos do RS. Será realizada uma avaliação sobre a possibilidade de outros pontos também serem contemplados com uma rampa de escape após a conclusão do projeto no Vale do Taquari.