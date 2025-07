Mecânico morre atropelado por caminhão logo após conserto; polícia investiga o caso

Acidente foi registrado por câmeras de segurança de estabelecimentos da região. Imagens de segurança / Reprodução

Um homem de 69 anos morreu na manhã desta quinta-feira (17), em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, atingido por um caminhão que desceu de ré. Segundo a polícia, a vítima era mecânico e tinha terminado um conserto no veículo. O caso é investigado como homicídio culposo.

O homem foi identificado como Osni Paulo Vimol. O acidente aconteceu na Rua Alegrete, no bairro Boa Vista e foi registrado por câmeras de segurança de estabelecimentos da região.

De acordo com a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, Osni realizou reparos em um caminhão da empresa Rápido Igrejinha. Após o término do conserto, o veículo desceu a rua acidentalmente.

As imagens mostram que Osni mexia no porta-malas de um carro estacionado atrás do caminhão quando foi atingido.

Em depoimento, o motorista do caminhão disse que, depois do conserto, teria deixado acionado o freio de estacionamento, o motor em ponto morto, e descido do veículo para recolher cones que estavam na rua. Nesse momento, ainda conforme o depoimento, o caminhão começou a se movimentar e atingiu Osni, que morreu no local.

De acordo com a delegada Marina Ver Goltz, testemunhas também já foram ouvidas. Agora, é aguardado o resultado da perícia, que vai apontar se houve alguma falha nos freios ou imperícia.

O que diz a empresa

Carlos André Buhler, um dos proprietários da Rápido Igrejinha, afirmou que prestou informações às autoridades e que lamenta o ocorrido.

Osni era funcionário da mecânica Diesel 116, de Novo Hamburgo. A empresa, que também lamenta o acidente, diz que está auxiliando os familiares da vítima.