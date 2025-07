Obras na BR-386 causam bloqueio e aumentam em até 40 minutos tempo de deslocamento em trecho de Nova Santa Rita

Um dos principais acessos ao município de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana, foi bloqueado em razão das obras de construção de um viaduto na BR-386. Desde a manhã desta terça-feira (1º), há um bloqueio na rodovia junto à Rua Doutor Lourenço Záccaro. Com isso, motoristas não podem entrar na rua a partir da BR-386 e nem acessar a rodovia pela via municipal.

A intervenção no local ocorre por conta de terraplenagem e implantação de estacas para suporte da construção do viaduto.

Como alternativa, os motoristas que seguem no sentido Interior-Capital devem acessar o município pela Avenida Santa Rita. Já os veículos que seguem no sentido oposto devem fazer o retorno na rotatória localizada no trecho e utilizar o mesmo acesso.

A concessionária CCR ViaSul projeta que as intervenções aumentem em até 40 minutos o tempo de deslocamento pela região nos horários de pico.

Outro bloqueio deve ocorrer a partir da segunda quinzena deste mês. A interrupção ocorrerá na Estrada Sanga Funda. Uma alça provisória será implantada para desvio do fluxo de veículos até a conclusão da obra. Nesta fase, também haverá o bloqueio total em uma das rotatórias do trecho.

A previsão é que o novo viaduto na passagem pela Rua Doutor Lourenço Záccaro seja concluído até junho de 2026.

Outras etapas

Depois que a Avenida Doutor Lourenço Záccaro for liberada, será fechado o acesso da pista Interior-Capital para a Avenida Santa Rita. Nessa etapa, o trânsito poderá ter ainda mais lentidão, com aumento de uma hora no deslocamento pela região da BR-386.

Ainda nesta primeira quinzena de julho também começarão obras no quilômetro 435, com os serviços de limpeza e supressão. Porém, não haverá impacto no fluxo da rodovia.

O viaduto que passará junto à Avenida Santa Rita deve ser finalizado até dezembro de 2026.