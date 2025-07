Neblina causa engavetamento com 12 veículos na BR-101, em Santa Catarina

No momento do acidente, a visibilidade era bastante reduzida no trecho do município de Sangão. PRF / Reprodução

Quatro pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave, devido a um engavetamento que envolveu 12 veículos na BR-101, em Sangão, Santa Catarina, na manhã desta terça-feira (15), quando havia muita neblina na região. O acidente ocorreu por volta das 7h10min, nas imediações do km 362, na pista sentido Florianópolis-Porto Alegre.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o engavetamento é resultado da baixa visibilidade no trecho devido a densa neblina que cobre a região. Além do acidente que envolveu os 12 veículos, outros engavetamentos foram registrados no trecho da rodovia durante a manhã.

"Reforçamos o pedido aos motoristas para terem cuidado ao trafegar com a neblina, que no momento encontra-se muito densa. Àqueles que puderem, evitar trafegar no sentido do acidente, já que não há previsão de liberação da pista", diz nota da PRF.

Leia Mais Polícia investiga morte violenta de gaúcha em Santa Catarina

Até às 10h15min, uma faixa da BR-101 seguia bloqueada para o trânsito no local do engavetamento, o que causava congestionamento de aproximadamente seis quilômetros no sentido Sul e quatro quilômetros no sentido Norte. Mais cedo, houveram outras intervenções de pista na região.

Uma pessoa foi encaminhada ao hospital em estado grave, mas não há atualizações sobre o quadro. Uma teve ferimentos moderados e outras duas vítimas tiveram ferimentos leves.