Mulher sai da pista, cai em área alagada da Estrada do Mar e é resgatada inconsciente

Uma mulher foi resgatada inconsciente após se envolver em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (5) na RS-389 (Estrada do Mar). Segundo a Brigada Militar, a motorista perdeu o controle do veículo que conduzia e saiu da pista.

A Brigada Militar foi responsável por realizar o resgate da condutora , que estava inconsciente dentro do automóvel. As autoridades não divulgaram o nome da vítima.

— Na altura do quilômetro 75, se depararam com essa saída de pista. Nesse momento, o nosso policial militar, com apoio de um militar do Corpo de Bombeiros, realizou o salvamento da motorista que estava inconsciente e chamaram a ambulância. Ela foi conduzida ao Hospital de Torres e passa bem — relata.