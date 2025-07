Motorista morre após colisão com dois veículos em São Sebastião do Caí

Carro com placas de São Leopoldo trafegava no sentido Capital-Serra quando teria perdido o controle.

Um homem morreu após colidir contra dois carros, na RS-122, em São Sebastião do Caí, na noite deste sábado (12). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o carro com placas de São Leopoldo trafegava no sentido Capital-Serra quando teria perdido o controle e invadido o canteiro central e a pista contrária. O motorista morreu no local.