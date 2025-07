Motorista abandona carro após acidente em Porto Alegre

Carro bateu em muro e em árvore no bairro Auxiliadora

Acidente envolvendo um veículo Ford Ka ocorreu na madrugada desta sexta-feira (18), na Rua Marquês do Pombal , no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Conforme informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o motorista teria perdido o controle do carro em uma curva , atingido um muro e, na sequência, colidido contra uma árvore.

Após a batida, o motorista deixou o local antes da chegada das autoridades e ainda não foi identificado. A EPTC foi acionada e removeu o veículo do local. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.