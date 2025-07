Região Metropolitana Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Motociclista fica ferido em acidente envolvendo caminhão em Cachoeirinha

Vítima ficou presa entre as rodas do veículo de carga e teve as pernas amputadas para ser retirada do local

08/07/2025 - 08h21min Atualizada em 08/07/2025 - 10h21min