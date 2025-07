Morte de homem atropelado por carro a serviço da CEEE Equatorial é investigada como homicídio culposo de trânsito

A Polícia Civil abriu inquérito sobre o caso de um homem que morreu atropelado por um veículo a serviço da CEEE Equatorial. O fato, ocorrido na quinta-feira (17), é investigado como homicídio culposo de trânsito, quando não há intenção de matar.

Foram solicitadas imagens de câmeras de segurança próximas ao local, mas a polícia ainda não teve acesso a elas. Também são aguardados laudos de necropsia e da perícia do veículo.

Segundo o delegado de trânsito Carlo Butarelli, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, esses elementos ajudarão a entender melhor as circunstâncias.

O caso ocorreu no final da tarde de quinta, no corredor de ônibus da Avenida Carlos Gomes, na região do viaduto da Nilo Peçanha, zona norte de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Gabriel Gardani, de 37 anos.

Ele trabalhava em uma empresa de telefonia, em um prédio que fica na frente do local do acidente, e estava saindo do trabalho quando foi atropelado. A família de Gabriel afirmou, por meio da sua advogada (leia a nota abaixo), "que todas as providências legais cabíveis serão adotadas, inclusive na esfera judicial".

A CEEE Equatorial informou, na semana passada, que os veículos a serviço da empresa têm liberação para uso do corredor de ônibus e faixas exclusivas nos deslocamentos para atendimento. A EPTC (leia a nota na íntegra abaixo) confirma a autorização e explica que se trata de uma medida experimental.

De acordo com as regras, os motoristas devem respeitar a velocidade sinalizada nos corredores. O limite de velocidade é de 30 km/h próximo das estações, como é o caso da região onde ocorreu o atropelamento.

Leia Mais Prefeitura de Porto Alegre decide extinguir comporta próximo à ponte do Guaíba

Nota da família de Gabriel Gardani:

"A família de Gabriel Espinosa Gardani, jovem tragicamente vitimado no acidente ocorrido no dia 17 de julho de 2025, na Avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre/RS, vem a público expressar seu mais profundo pesar diante da perda precoce e irreparável do ente querido que possuía uma vida inteira de possibilidades pela frente.

Até o momento, a família não teve acesso ao inquérito policial instaurado para apuração dos fatos, carecendo de informações oficiais quanto à dinâmica do atropelamento e à eventual responsabilidade civil, criminal e administrativa dos envolvidos, em especial da empresa prestadora de serviços à CEEE Equatorial.

Neste momento de luto e consternação, os familiares de Gabriel reiteram seu compromisso com a verdade e com a justiça, acompanhando de forma ativa os desdobramentos da investigação, colaborando com o que for necessário para o pleno esclarecimento dos fatos.

Por fim, registra-se que todas as providências legais cabíveis serão adotadas, inclusive na esfera judicial, a fim de que os responsáveis respondam pelos danos causados e que a memória de Gabriel seja respeitada com a seriedade que a vida humana impõe.

Porto Alegre, 21 de julho de 2025.

Alessandra Castro

Advogada – OAB/RS 99.637"

Nota da EPTC:

"A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que os veículos da CEEE Equatorial e de suas autorizadas, devidamente identificados, possuem autorização, em caráter experimental, para circular nos corredores de ônibus e nas faixas exclusivas do transporte coletivo (faixas exclusivas e faixas azuis), durante os deslocamentos para atendimentos de consertos e manutenção de redes elétricas.